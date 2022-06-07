Mevlana İdris vefat etti

Yazar ve Şair Mevlana İdris Zengin, 56 yaşında Kahramanmaraş’ta vefat etti. Yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından ameliyat geçiren ve ardından bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan Zengin’in vefatını kardeşi yazar Salih Zengin, sosyal medya hesabından duyurdu.

Zengin mesajında, “Müslüman, insan, şair, yazar ve çocukların dostu, sevgili abim Mevlana İdris bu gece Kahramanmaraş’ta tedavi gördüğü hastanede Rabbine kavuştu. Allah’ım onu meleklerle karşılayıp cennet bahçelerinde ağırlasın. Acımız tarifsiz. Hepimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı. Zengin’in cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından, Mihrişah Valide Sultan Haziresi’ne defnedilecek. AA

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