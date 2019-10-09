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9 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Mevzuat iyi, problem uygulamada

09 Ekim 2019, Çarşamba 00:17
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Türkiye, mevzuat açısından Avrupa’nın birçok ülkesinden daha iyi, ama burada problem uygulamadan kaynaklanıyor” dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumuna 2018 yılında 17 bin 575 yazılı, 100 bin de elektronik ortamda, telefonla veya yüz yüze başvuru geldiğini belirterek, “Yazılı başvuruların 17 binini 6 ay içinde karara bağladık, burada yüzde 99 başarı var.” dedi. İstanbul Üniversitesinin 2019-2020 akademik yılı açılış töreni, üniversitenin Fen Fakültesi Ord. Prof. Cemil Bilsel Konferans Salonunda yapıldı.      

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, açılış dersinde yaptığı konuşmada, bütün devletlerin varlık sebebinin adalet olduğunu ifade ederek, “Adalet, toplumun huzurunun, barışının teminatı. Adalet, herkesin isteği, arzusu ve hedefi. Dinler, ideolojiler, düşünce sistemleri adaleti gerçekleştirmek için çaba göstermişlerdir. Bizim medeniyetimizde adaletin yeri bambaşkadır” dedi. 

Ortadoğu’da barış yok, çünkü...

Orta Doğu’da onlarca devlet bulunduğunu ancak barışın olmadığını çünkü adaletin olmadığını dile getiren Malkoç, sözlerine şöyle devam etti: “Kur’an-ı Kerim’de en çok zikredilen kavram, adalet kavramıdır. Peygamber Efendimiz de Hadis-i Şerifi’nde öyle buyuruyor; ‘Allah, adil olanı sever.’ Dünyadaki demokrasi, özgürlük taleplerinin hepsinin temelinde adalet var. Türkiye, mevzuat açısından Avrupa’nın birçok ülkesinden daha iyi ama burada problem uygulamadan kaynaklanıyor. Türkiye 2010 yılında bu anlamda Anayasası’nda ciddi değişiklikler yaptı. Bu değişikliklerden iki tanesi; birisi Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı. Basit gibi görünüyor ama son yıllarda Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararlara dikkat ettiğinizde, ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar” diye konuştu.

ŞEFFAFLIK İÇİN UĞRAŞIYORUZ

Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun görevinin, kamu hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasını temin etmek, Türkiye’de iyi yönetimi sağlamak, insan odaklı bir yönetimi temin etmek, demokratik, şeffaf bir idare oluşturmaya çalışmak olduğunu söyledi.

AA

Etiketler: şeref malkoç
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