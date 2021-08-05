MGK toplandı

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı saat 16.00'da Beştepe'de başladı.
Orman yangınlarıyla mücadele
Toplantının en sıcak başlığı birçok şehirde başlayan ve devam eden orman yangınları ile söndürme faaliyetleri olacak.
Ayrıca Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeler de masadaki önemli başlıklar arasında yer alıyor.