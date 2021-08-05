MGK toplandı

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı saat 16.00'da Beştepe'de başladı. Orman yangınlarıyla mücadele Toplantının en sıcak başlığı birçok şehirde başlayan ve devam eden orman yangınları ile söndürme faaliyetleri olacak. Ayrıca Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeler de masadaki önemli başlıklar arasında yer alıyor.

Okunma Sayısı: 328

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.