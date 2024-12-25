Mikail Yaprak'ın yoğun bakım şartlarında tedavisi sürüyor

Gazetemiz yazarlarından Mikail Yaprak, Başakşehir Çam ve Sakura hastanesi Nöroloji Kliniği Yoğun Bakım Ünitesinde geçirdiği 45 gün yatıştan sonra servise çıkarıldı ancak serviste yoğun bakım şartlarında tedavisi devam ediyor.

Ailesinin verdiği bilgiye göre doktorlar enfeksiyon riskine karşı ziyaretçi yasağı uyguluyor. Bu tedavi sürecine aile fertleri de yoğun bir şekilde dahil olduklarından telefon aramaları ve bizzat ziyaret ancak durum stabil hale geldikten sonra mümkün olacak. Mikail Yaprak gazetemiz okuyucularından dua bekliyor. İstanbul - Yeni Asya

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