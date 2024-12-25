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25 ARALIK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Mikail Yaprak'ın yoğun bakım şartlarında tedavisi sürüyor

25 Aralık 2024, Çarşamba 03:53
Gazetemiz yazarlarından Mikail Yaprak, Başakşehir Çam ve Sakura hastanesi Nöroloji Kliniği Yoğun Bakım Ünitesinde geçirdiği 45 gün yatıştan sonra servise çıkarıldı ancak serviste yoğun bakım şartlarında tedavisi devam ediyor.

Ailesinin verdiği bilgiye göre doktorlar enfeksiyon riskine karşı ziyaretçi yasağı uyguluyor. Bu tedavi sürecine aile fertleri de yoğun bir şekilde dahil olduklarından telefon aramaları ve bizzat ziyaret ancak durum stabil hale geldikten sonra mümkün olacak.

Mikail Yaprak gazetemiz okuyucularından dua bekliyor.

İstanbul - Yeni Asya

Okunma Sayısı: 635
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  • Bektaş Mustafa Türksever

    25.12.2024 10:44:34

    Selamünaleyküm kardeşim Mikail abimize ve Ümmeti Muhammedin tüm hastalarına Şafi ismiyle acil şifalar versin inşallah Amin

  • Sefer Akgül

    25.12.2024 09:36:11

    Rabbim şifa versin inşallah abimize.

  • Toygar

    25.12.2024 08:50:11

    Geçmiş olsun.

  • Said Yüksekdağ

    25.12.2024 08:26:30

    Rabbim acil şifalar versin.

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