Millet adalet, hürriyet ve demokrasiye hasret

Demokrat Parti’nin 74. yıl dönümü kutlanılırken, milletin özleminin adalet, hürriyet ve demokrasi olduğuna vurgu yapıldı.

Demokrat Parti’nin 74. yıl dönümü Başbakan Adnan Menderes’in memleketi olan Aydın’da gerçekleştirilen programla kutlandı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın katılımıyla gerçekleştirilen program yoğun ilgi gördü. Demokrat Parti resmî hesabından yapılan açıklamada, “7 Ocak günü milletimizin iki asırlık tecrübesinin ete kemiğe bürünmüş hali, bir fikrin, ülkünün “millet için” kurumsallaşmasının tarihidir” denildi.

Arapça ezan yasağına son verildi

Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Demokrat Parti’nin 18 yıl boyunca devam eden, büyük baskı ve hapis cezalarına sebep olan Arapça ezan okuma yasağına son verdiğini hatırlattı. Türkiye’nin NATO üyeliğinin yine DP döneminde gerçekleştirildiğini aktaran Arda tarımda makineleşme çalışmalarının başlatılması, yeni sanayi tesislerinin kurulmasının da bu dönemde gerçekleştiğini söyleyerek partinin 74. Yılını kutladı.

‘Yeter! Söz milletin’

Demokrat Parti Gençlik Kolları Başkanı Berkay Güloğlu, Demokrat Parti’nin 74. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, “Milletimizin her alanda hürriyetine kavuşması demokratların asli görevidir. Milletin özlemi her alanda adalet, hürriyet, demokrasidir” dedi. 7 Ocak 1946 tarihinin Türkiye Cumhuriyeti’nin hürriyetçi demokrasi ile tanıştığı gün olduğunu söyleyen Güloğlu, “Bugün Türk milletinin kendisine yapılan bütün dayatmalara “Dur!” dediği bir gün. Bugün hürriyet güneşinin yeniden doğmaya başladığı gün. Bugün baskıların, zulümlerin, dayatmaların, ‘ben yaptım oldu’ anlayışının ve millete rağmen siyaset anlayışının yıkıldığı gün. Bugün rahmetli Menderes’in ‘Yeter! Söz milletin’ diyerek milletin hakkı olanı millete teslim etmeye karar verdiği gün. Bugün başımızın tacı olan, uğruna nice fedakârlıklar yapılan, memleketi karış karış inşa eden kahramanları yetiştiren Demokrat Partimizin 74. Kuruluş yıldönümü. Bugün demokrasinin bayramıdır” diye konuştu.

Haber: Recep Gören