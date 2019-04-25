''Millet kutuplaştırıldı ekonomik sorunların üstü örtülmeye çalışıldı''

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde Genel Başkan yardımcıları Bülent Kuşoğlu, Aykut Erdoğdu, Fethi Açıkel, Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'den oluşan CHP Ekonomi Masası üyeleri ile basın toplantısı düzenledi.

"EN DERİN EKONOMİK KRİZ"

Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en derin ekonomik krizini yaşadığını belirten Öztrak, "Göstergeler bunu gösteriyor. Bulunduğumuz yerde, göstergelere baktığımızda 'en kötüsü geride kaldı' deme şansımız da yok" ifadesini kullandı.

"Hukuk devletini zayıflatan, kuvvetler ayrılığını bitiren, toplumda kutuplaşmayı artıran, sağlıklı bir dış politikayı yürütemeyen mevcut iktidar ekonomiyi krize sokmuştur" diyen Faik Öztrak, krizin başladığı geçen yıl ağustos ayında iktidara 13 maddelik krizden çıkış reçetesi sunduklarını hatırlattı.

Ancak iktidarın yaklaşan seçimleri de düşünerek kapsamlı, ciddi, elle tutulur bir programı ve bir tedbir paketini ortaya koyamadığını savunan Öztrak, tersine sorunların halının altına süpürülerek, krizin sebepleriyle uğraşmak yerine zabıta önlemleriyle krizin üstesinden gelmeye çalışıldığını söyledi.

"BELİRSİZLİK ORTADAN KALKMALI"

Kamu maliye dengelerinin bozulması pahasına bir defalık gelirlerin kullanılarak, birkaç yıl üst üste devam edecek harcamaların seçim için hızla artırıldığını aktaran Öztrak, şöyle devam etti:

"Bu imkanların bir kez daha kullanılması mümkün değil. Dolayısıyla ekonomiye verilen bu mali etkiyi sürdürebilmemiz de mümkün değil. Ama bu mali etkiyle şubat-mart aylarında ekonomik faaliyetlerin aşağı doğru gidişinde bir yavaşlama görülmüştü. Bunun kalıcı, bundan sonra da devam edecek bir toparlanmaya dönüşebilmesi için ülkede belirsizliğin bir an önce ortadan kaldırılması gerekiyor. Ekonomide beklentileri düzeltecek bir programın güven veren kadrolar eliyle yürürlüğe sokulması gerekiyor.

"EKONOMİK SORUNLARIN ÜSTÜ ÖRTÜLDÜ"

31 Mart yerel seçimlerine giderken iktidar demokrasi tarihimizde hiç yaşanmamış sertlikte bir kampanya götürdü. Millet kutuplaştırıldı, ekonomik sorunların üstü örtülmeye çalışıldı. Milletimiz bu stratejiye kanmadı, sandıkta cevabını verdi, iktidarı uyardı, 'bu böyle gitmez' diye. Ancak bu uyarıyı anlamak istemeyen iktidar, en hafif tabiriyle mızıkçılık ve oyun bozanlığa başladı. YSK'ye yapılan baskılar siyasi atmosferi kirletmeye ve ekonomik ufku karartmaya devam ediyor."

Yerel seçimlerin üzerinden 25 gün geçmesine rağmen, Türkiye'nin seçim atmosferinden hala kurtulamadığına işaret eden Öztrak, "Oysa milletin sözünün üstüne başka bir sözü kabul etmek demokrasilerde mümkün değil" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRI

"Ana muhalefet liderine karşı planlı linç girişimini durdurmayan hatta bunu mazur göstermeye çalışan iktidar, unutmasın ki yatırımcıların can ve mal güvenliklerinin sağlanamayacağı algısını daha da güçlendirmektedir. Bu hukuk devletini gerçekten tahrip etmektedir. Ülkedeki iç kırılganlıklar ekonomideki belirsizliği her geçen gün artırırken, sınırlarımız yanı başındaki gelişmelerde belirsizliklere ilave katkıda bulunmaktadır.

Uluslararası petrol fiyatları, İran ambargosu muafiyetlerinin sona erecek olması nedeniyle hızla yükselmektedir. Türkiye'de bundan önemli ölçüde etkilenecektir. Diğer taraftan S400 alımı ve bu nedenle muhatap olacağımız, Rusya'dan mal alanlara yönelik ABD ambargosu bu süreç iyi yönetilmezse ilave risk unsurudur. Krizle boğuşan Türkiye, ilave riskleri artık taşıyamaz hale gelmiştir. Ekonomide alarm zilleri tüm gücüyle çalmaktadır. Mevcut ekonomik veriler umut vermeden uzaktır."

"STAGFLASYON SÜRECİNE GİRİLDİ"

Bu yıl G20 ekonomileri içinde Arjantin'le beraber daralma öngörülen ikinci ülkenin Türkiye olduğunu belirten Öztrak, Türkiye için öngörülen daralma hızının ise Arjantin'den daha yüksek olduğunu vurguladı.

Hayat pahalılığının da yüksek seviyelerde çakılıp kaldığına değinen Öztrak, Türkiye'nin dünyada enflasyonun en yüksek olduğu 10 ekonomiden biri olduğunu ileri sürdü.

Ekonomik daralmayla beraber pahalılığın artmasının, "stagflasyon" denen yeni bir sürece girildiğini ortaya koyduğunu vurgulayan Öztrak, işsizlik rakamlarının da rekor kırdığını söyledi.

"TÜRKİYE SEÇİM ATMOSFERİNDEN ÇIKMALI"

Türkiye'de bugün çok derin bir güven yaşandığını, bu bunalım aşılmadan ekonomideki beklentileri olumluya çevirmenin mümkün olmadığını ifade eden Öztrak, şu önlemlerin alınmasını istedi:

"Siyasi atmosferi zehirleyen, belirsizlikleri artıran, hukuka baskı uygulayan dil ve anlayış derhal terk edilmelidir. Türkiye biran önce seçim atmosferinden çıkmalıdır. Ekonominin yönetimi daha fazla vakit yitirilmeden ehil ellere emanet edilmelidir. Dağıtılan kurumsal yapı yeniden derlenip toparlanmalıdır. Türkiye bir aile şirketi değildir. Türk ekonomisi dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biridir ve bu ciddiyetle de yönetilmesi gerekir. Şeffaflık ve hesap verme, dedikodu ve spekülasyonların panzehiridir. Başta Merkez Bankası net rezervleri olmak üzere, ekonomik veriler üzerindeki kuşku bulutları derhal dağıtılmalıdır. Rezervlerimizi tahkim etmek için çalışmalara derhal başlanılmalıdır. Piyasa dış müdahaleler ve arka kapı politikalarıyla ekonominin yönetilemeyeceği artık anlaşılmalıdır. Piyasalarla kavga etmek ve emir vermek yerine piyasalar ikna edilmeye çalışılmalıdır."

"BAKANLAR KURULU ELDEN GEÇİRİLMELİ"

"Bir kabine revizyonu bekleyip beklemediklerinin" sorulduğu Öztrak, "Şu anda bu iktidara ekonomi politikaları konusunda güven yok. Bu güveni sağlayacak birtakım adımların atılması lazım ama bu adımlar da ortada yok. Aksine başka şeylerle uğraşılıyor. Adeta bir aile şirketi görüntüsü veren sarayın Bakanlar Kurulunun elden geçirilmesi gerekiyor." diye konuştu.