Milleti aldatmayın

TÜİK’İN İŞSİZLİK ORANIYLA İLGİLİ OLARAK AÇIKLADIĞI ÇELİŞKİLİ RAKAMLAR, İNANDIRICILIK VE GÜVEN PROBLEMİNİ BİR KEZ DAHA GÜNDEME GETİRDİ. “İŞSİZLİK 0.1 PUAN ARTTI” DİYEN TÜİK’E GÖRE, İŞSİZ SAYISI 331 BİN KİŞİ AZALDI...

TÜİK’in mayıs rakamları

TÜRKİYE İstatistik Kurumuna göre Türkiye'de işsizlik oranı, Mayıs’ta geçen yılın aynı ayına göre 0.1 puan artışla yüzde 12.9’a çıktı. Ülke genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı ise 2020 Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bin kişi oldu.

Gerçekler ortadayken

Korona etkisiyle birçok işyerinin kapandığı ve çok sayıda çalışanın işsiz kaldığı bir ortamda işsizlik oranındaki artışı bu düzeyde ve işsiz sayısını da azalmış gösteren rakamlar uzmanlar tarafından inandırıcı bulunmazken, “Yaşanan gerçekler ortadayken rakamlarla oynanması olacak şey değil” yorumu yapılıyor.

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Gerçek işsizlik yüzde 24.3

TÜİK’in Mayıs ayında işsizliğin kişi bazında azaldığını, oran bazında ise sadece yüzde 0.1 arttığını açıklaması, tepkilere neden oldu. TÜİK Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısının Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bin kişi olduğunu, işsizlik oranının ise 0.1 puanlık artış ile yüzde 12.9 seviyesinde gerçekleştiğini açıklamıştı.

T24’ün haberine göre, Doç. Dr. Oğuz Demir, gerçek işsizliğin yüzde 24.3 olduğunu belirtirken, “Çalışmaya hazır 4.48 milyon kişi. 1.35 milyonu iş bulmaktan ümidini yitirmiş. 3.77 milyon insanımız da aktif iş arayıp bulamıyor. Toplam 8.2 milyon. Bu rakamı işgücüne (29.38 + 4.46= 33.84) bölersek gerçek işsizlik yüzde 24.3 oluyor. TÜİK bile işsizlikteki felaketi gizleyemiyor.” şeklinde konuştu.

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İş başındaki nüfus 20.4 milyona geriledi

DİSK’in Ar-Ge birimi DİSK-Ar da TÜİK’in dar tanımlı işsizlik verileri yine gerçeği yansıtmadığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Covid-19 etkisiyle revize geniş tanımlı işsizlik ve iş kaybı toplamı 17.2 milyona yükseldi. Son bir yılda istihdam 28.3 milyondan 25.9 milyona gerilerken, iş başında olanlar 20.4 milyona düştü. İş başında olanların sayısı 20.4 milyona geriledi. Covid-19 nedeniyle eşdeğer tam zamanlı iş kaybı 8.6 milyon olarak gerçekleşti.”

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Gençlerİn 4’te 1’İ İşsİz

TÜİK rakamlarına göre, genç işsizlik oranı 1.6 puan artarak yüzde 24.9’a ulaştı. oldu.

TÜİK’e göre, mayıs döneminde Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bine indi. İşsizlik oranı 0,1 puan artış ile 12,9 olarak gerçekleşti. Genç işsizlik oranı ise 1.6 puan artarak yüzde 24.9’a ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre istihdam edilen insan sayısı 2 milyon 411 bin azaldı. Tarım dışı işsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile yüzde 15,2 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 411 bin kişi azalarak 25 milyon 858 bin kişi, istihdam oranı ise 4,7 puanlık azalış ile yüzde 41,4 oldu. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 308 bin, sanayi sektöründe 274 bin, inşaat sektöründe 206 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 622 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,8’i tarım, yüzde 20,4’ü sanayi, yüzde 5,2’si inşaat oldu. İşgücü 2020 yılı Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 742 bin kişi azalarak 29 milyon 684 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 5,3 puanlık azalış ile yüzde 47,6 olarak gerçekleşti.

KAMU İSTİHDAMI YÜZDE 4,3 ARTTI

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın derlediği verilere göre, 2020 yılı II. döneminde toplam kamu istihdamı 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 4,3 oranında artarak 4 milyon 767 bin kişi oldu. 15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,1 puanlık artışla yüzde 13,2, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 15,3 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 4,8 puanlık azalışla yüzde 45,9, işgücüne katılma oranı ise 5,4 puanlık azalışla yüzde 52,9 oldu.

HABER: AHMET TERZİ - ANKARA