EMEKLİ ASKERÎ HAKİM ÜMİT KARDAŞ, KAMUOYUNDA SESLENDİRİLMEYE BAŞLANAN MİLLÎ HUKUK SÖZLERİ İLE İLGİLİ OLARAK, MİLLÎ HUKUK SÖYLEMİNİN TAM BİR HEZEYAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Emekli askeri hakim Ümit Kardaş, dünkü “Kassandra çağrısı” başlıklı yazısında millî hukuk sözleri ile ilgili olarak, Millî hukuk söyleminin tam bir hezeyan olduğuna vurgu yaptı. Kardaş, yazısında, “İktidarın amacı, yargının tepesinde kriz yaratarak yeni anayasanın gerekliliği vurgusu yapmak ve sonuçta hukuk güvenliğinin tamamen yok edildiği tek adam yönetiminin fiili ve keyfi hukukunu yeni anayasayla meşrulaştırmaya çalışmak. Türkiye son noktaya gelmiş durumda. Bundan sonrası hukuk güvenliğinin kalmadığı kaos, kaba güç ve çıplak şiddetin egemen olduğu bir ülkede yaşamak olabilir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin yetki gaspında bulunarak verdiği karar hukuk aleminde yok hükmünde olup destekleyen kesimler göz önüne alındığında siyasi niteliktedir” diye yazdı.

Yargıtay İhlale ortak

Kardaş, yazısında ayrıca, “Siyasal suçlar icat etme, usul kurallarını çiğneme, hukuku eğip bükme yoluyla siyasal ve toplumsal muhalefeti susturmak geleneksel bir durum olmasına rağmen bugün geldiğimiz nokta her zamankinden daha vahim bir eğik düzlemde kaydığımızı göstermekte. Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nde görev yapan üyelerin anayasayı ve anayasanın kurduğu düzeni ihlal eder nitelikteki kararının azmettiricileri ve destekleyicileri bu ihlale ortak olmuş durumdalar. (...)Anayasa Mahkemesi, hak ve özgürlükleri tehlikeye atan bir gelişmeyi muğlak ve keyfi uygulamalara yol açan 14. maddeyi yereldeki kurgusal hukuka (fictio jure) göre değil, meşru hukuka uygun olarak hak ve özgürlükler lehine ve nihai bir şekilde yorumlamıştır. Hukuk devletinin en dip noktaya gerilediği, bunun da ifade ve basın özgürlüğü ile hakim bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusundaki endişeleri arttırdığı açık. Siyasi iktidar ülkeyi nereye doğru savurduğunun farkında mı? Ülke hukuku yerlerde sürünürken yerli ve milli hukuk söylemi tam bir hezeyan hali ve faşizme doğru açılan kapı. Umarım siyasal ve toplumsal muhalefet durumun ciddiyetine göre tavır alır. Yoksa Cumhur İttifakı bileşenlerinin açtığı gayya kuyusuna iktidarla birlikte herkes düşebilir” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi