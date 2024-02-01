Millî irade yok sayıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Millî irade, anayasa yok sayıldı. 15 Temmuz gecesi Meclis’e bomba atanlar bunu başaramamıştı, ama bu iktidar başardı. 15 Temmuz gecesi meclis hukuka sahip çıktı, anayasaya sahip çıktı, demokrasiye sahip çıktı, ama dün (önceki gün) olanlar anayasal düzene bir darbedir ve bu darbe de maalesef meclis çatısı altında yapılmıştır” dedi.

Darbe bildirisi gibi

Yargı darbesine büyük tepki

Meclisi suça alet ettiler - Yargıtay kararı hukuken yok hükmünde

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, önceki gün Ankara’da aday tanıtım toplantısında konuştu. Gelir dağılımı adaletsizliğine, yıkılan orta sınıfa, Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesine, vatandaşın çalınan kimlik bilgilerine değinen Babacan, “Milli irade, anayasa yok sayıldı arkadaşlar. 15 Temmuz gecesi Meclis’e bomba atanlar bunu başaramamıştı, ama bu iktidar başardı ya. 15 Temmuz gecesi meclis hukuka sahip çıktı, anayasaya sahip çıktı, demokrasiye sahip çıktı ama dün (önceki gün) olanlar, anayasal düzene bir darbedir ve bu darbe de maalesef meclis çatısı altında yapılmıştır.” Babacan özetle şunları söyledi:

Meclis Başkanı bile ortalarda yok

“Meclisimiz için gerçekten utanç verici bir gündü. Anayasa Mahkemesi’nin iki kere verdiği karara rağmen, Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliği, haksızca, hukuksuzca düşürüldü. Bakın öyle bir konu ki, Meclis Başkanı bile ortalarda yok. Ve bu işe uygun, bu işlere yatkın, hani kukla oyunu diyoruz ya, bu tür insanlar şu anda maalesef ön planda.”

Artık bir kanun devleti bile değiliz

“Senelerdir tekrar ediyorum; hukukun üstünlüğü egemen olmadan, Türkiye Cumhuriyeti gerçek anlamda bir hukuk devleti olmadan, ülkemiz için hiçbir hayalimiz gerçek olmayacak arkadaşlar. İktidar hukuk devletini yok edeli çok olmuştu ama şimdi artık bir kanun devleti bile değiliz.”

Ülkemiz ‘asgari gelir tuzağına’ düştü

“Maalesef bugün gelinen noktada ülkemiz orta gelir tuzağının da gerisine, ‘asgari gelir tuzağına’ düştü arkadaşlar. ‘Asgari gelir tuzağı.’ Bu ne demek? Asgari ücret, memlekette artık ortalama ücret haline geldi. Gerçekten çok yazık. Bu utanç da ülkeyi bu hale düşürenlere dert olsun. Bu bereketli topraklar bir yoksullar yurdu haline geldi ya.”

%45’e faizi çıkarırken siz kimden talimat aldınız?

“8 ayda 8 kere faiz artıyor tek kelime konuşmuyor. Çünkü niye, sanki onlar bir şey yapıyor kendisinin haberi yok. Kulağını kapatıyor, gözünü kapatıyor sözüm ona. Hepsi bilgisi ve talimatı dahilinde. Ben şimdi kendisine soruyorum ya: %7.5’ken, Merkez Bankası’nın faizi %7.5’ken, Merkez Bankası’na başkalarından mı talimat alıyorsunuz diye soran Erdoğan’a ben şimdi soruyorum: Acaba %45’e faizi çıkarırken siz kimden talimat aldınız?”

Adnan Solmaz - ANKARA