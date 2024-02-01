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1 ŞUBAT 2024 PERŞEMBE - YIL: 54

Darbe bildirisi gibi

01 Şubat 2024, Perşembe 19:51
Saadet Partisi Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, “AKP’li vekillerin vicdanlarına sesleniyorum. Bugünler gelir geçer ama onurlu birer madalyayı boynumuza takalım, her zaman hukuktan yana olalım. Gelin, bu hukuksuzluğa, bu Anayasa’yı yok saymaya alet olmayalım diyorum” diye konuştu.

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Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Kaya, “Hukuk işliyorsa gerekçeden karara gidilir, hukuk işlemiyorsa karara gerekçe uydurulur. Kararını vermiş olanlar için gerekçenin ve delilin hiçbir önemi yoktur çünkü biz sanığın idamına, şahitlerin bilahare dinlenmesine dair mahkeme kararlarına da rastladık bu ülkede. Karara gerekçe uydurmak, kararın hukuki olduğu anlamına gelmez. En kötü kararın bile altında koca koca hukukçuların gerekçeleri vardır” diye konuştu.

Önceden darbe bildirileri TRT’de okunurdu

SP’li Kaya şunları söyledi: “Ben dün gece bu vicdan azabından dolayı başınızı yastığa rahatlıkla koymadığınızı çok iyi biliyorum çünkü eskiden darbe bildirileri TRT’de okunuyordu, şimdi siz Yargıtay 3. Ceza Dairesinin ‘Anayasa Mahkemesi yok hükmündedir’ kararını burada tıpkı darbe bildirisi gibi okudunuz hem de alkışlar protestolar arasında okudunuz. Meclis Genel Kurulunda bir sükûnet yoksa ara vermeniz gerekiyordu ama görevinizi o kadar kutsamıştınız ki hiçbir itirazı, hiçbir gürültüyü dinlemeden bir an önce omuzlarınızdan onu atmak istediniz. Onu attınız ama vicdanınıza büyük bir yük yüklediniz Sayın Başkanım. Bunu tarih yazacak hiçbir zaman unutmayın.”

MEHMET KARA - ANKARA

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