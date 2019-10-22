Milli Savunma Bakanlığı: Bölgeden 136 araç çıkış yaptı

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamındaki mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından takip edildiği, bölgeden 136 aracın çıkış yaptığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Yarbay Nadide Şebnem Aktop, düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Barış Pınarı Harekatı kapsamında varılan mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından takip edildiğini ifade eden Aktop, "Bölgeden 136 araç çıktı." dedi. "Meşru müdafaa hakkımız daima geçerli" Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata tam uyulduğunu vurgulayan Aktop, şöyle konuştu: "YPG/PKK'lı teröristlerce şu ana kadar 42 taciz/ihlal yapıldı. Taciz ve ihlallere karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir. Yapılan ihlal ve tacizler ABD ile anlık olarak paylaşılmaktadır." AA

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