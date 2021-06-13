Mısır: Türkiye’den taleplerimiz var

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri, Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilerin kademeli olarak bir süreç dahilinde ilerleyeceğini belirtti.

Mısır merkezli ‘Sada el-Beled’ televizyon kanalına konuşan Şukri, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ikili ilişkiler konusundaki son açıklamalarını değerlendirdi. Şukri, Türkiye ile ilişkilerin ‘iç işlerine karışmama, karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkar’ temelinde değerlendirildiğini ifade etti. Çavuşoğlu’nun iki ülke büyükelçilerinin karşılıklı atanması yönündeki açıklamasına dair Şukri, “Türkiye’nin Mısır’la ilişkileri iyileştirme eğilimi takdire değer. Mısır’ın Türkiye’den birtakım talepleri ve beklentileri var. Bu durum, Türkiye tarafından dikkate alınırsa mevcut zorlukların üstesinden gelinir” dedi.

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