MİT devletin kurumu gibi davranmalı

MillÎ İstihbarat Teşkilâtı (MİT) Başkanlığı’nın Ankara Etimesgut ilçesinde inşa edilen yeni binası ‘KALE’ önceki gün törenle açıldı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MİT’in yeni binasının açılış töreninde AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in bulunmasına tepki göstererek, “MİT, AK Parti’nin değil, parti devletinin değil, devletin kurumu olmalı, öyle pozisyon almalıdır. Ama görüyoruz ki tersi bir süreç işliyor. MİT binasının açılışı için tüm partilere dâvetiye gönderildi mi? Gönderilmediyse AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in o törende ne işi var?” dedi. MİT’in herkese eşit mesafede, siyasetten ve günlük politikadan uzak olması gerektiğini vurgulayan Altay, “Tam tersi bir yaklaşımla, bir siyasî partinin her tür düzeydeki yöneticileri, eski vekilleri, eski bakanlarıyla en önemli gününde böyle bir görüntü vermesi, tarafsızlığına ve milliliğine büyük zarar vermiştir” açıklamasını yaptı.

Tek adam zihniyetinin tahribatı

“Yalnızca AK Parti’nin bakanları, milletvekilleri, eski bakanlarıyla yapılan bir tören, parti devleti inşa sürecinde yeni bir fütursuzluktan öte bir şey değildir” diyen Altay, “Törenin ev sahibine ve Cumhurbaşkanı’na sormak gerekir. Adında millî olan kurumun törenine, milletin temsilcisi olan TBMM’de yer alan siyasi partilere bir dâvet gitmiş midir? Gitmediyse AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in törende ne işi vardır? Tek adam yönetimi, ne yazık ki ülkenin tüm kurumlarını tahrip ediyor, kurum kültürlerini yok ediyor. Eğitimden sağlığa, adaletten dış politikaya tüm alanlarda yaşanan çöküş ve çürümenin de kaynağı işte bu tek adam zihniyetinin devletin kurumsal yapısındaki tahribatıdır” şeklinde konuştu.