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2 ŞUBAT 2024 CUMA - YIL: 54

MOSSAD'a bilgi sağlayan 7 şüpheli gözaltına alındı

02 Şubat 2024, Cuma 13:17
Edindikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattıkları belirlenen 7 şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, MOSSAD'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini belirledi.

Çalışma kapsamında, İsrail istihbarat servisinin, irtibatlı olduğu özel dedektifler aracılığıyla hedeflerine yönelik biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf-video dokümante, canlı takip, takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetler yürüttüğü saptandı.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 şüphelinin de edindikleri bilgileri, özel dedektifler aracılığıyla MOSSAD'a sattığı tespit edildi. Şüphelilerin HTS kayıtları ve MASAK verilerinin incelenmesinde, belirlenen hedeflere yönelik, adres tespiti, uçuş bilgileri gibi verilerin maddi menfaat karşılığında MOSSAD'a aktarıldığı anlaşıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheliden 7'si yakalandı. Şüpheliler A.Y. ve M.K'nin ise aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklandığı anlaşıldı.

Şüphelilerin adreslerinde ve üst aramalarında, 3 ruhsatlı tabanca, 50 fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

MİT, Aralık 2022'de MOSSAD'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik operasyon düzenlemiş, yakalanan 68 kişi hakkında da işlem yapılmıştı.

Öte yandan operasyonun, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İsrail istihbarat servisinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik geçmişte yapılan çalışmalarda, özel dedektiflerle temas sağlayarak temin ettikleri bilgileri İsrail istihbarat servisine aktarılmasıyla ilgili yaklaşık 130 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonların devamı olduğu bilgisine ulaşıldı.

AA

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