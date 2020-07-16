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23 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

16 Temmuz 2020, Perşembe 10:00
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı 3 teröristin tespit edildiği belirtildi.

Hava harekatıyla teröristlerin etkisiz hale getirildiğine işaret edilen açıklamada, operasyonların en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği kaydedildi.

AA

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