MSB: 4 gemi daha Ukrayna limanlarından çıkış yapacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temasları ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki koordinasyon sonucunda Ukrayna limanlarından 4 geminin daha çıkışının planlandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'dan çıkışı planlanan gemilerden 1'inin Odessa'dan, 3'ünün Çernomorsk'tan hareket edeceği belirtilerek, bir boş geminin ise Ukrayna limanlarına girişinin planlandığı kaydedildi. Açıklamada, sevkiyatlar için hazırlık ve koordinelere devam edildiği bildirildi. AA

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