"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

MSB'den helikopter kazasına ilişkin yeni açıklama

08 Mart 2021, Pazartesi 17:13
Milli Savunma Bakanlığı, Bitlis'te askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin, "Kara Kuvvetleri Kaza-Kırım ekibi olay yerindeki çalışmalarını tamamladı" açıklamasında bulundu.

Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Ani hava değişimi ile olumsuz hava şartlarıyla karşılaşılmış, bulut içine girilmiştir. Olayda helikopterden kaynaklanan bir neden olmadığı, bakımlarının mevzuata uygun ve zamanında yapıldığı değerlendirilmiştir. Olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterin bulut içinde kalması ve görüşü kaybetmesi nedeniyle olayın meydana geldiği değerlendirilmektedir."

Terörle mücadele

Bakanlık açıklamasında terörle mücadele rakamlarına ilişkin de bilgiler paylaşıldı.

Buna göre, ocaktan itibaren 21'i büyük, 62'si orta çaplı toplam 83 operasyonda 143 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Gayri askeri statüdeki Doğu Ege adalarında askeri gemi bulundurmaya devam eden Yunanistan, son olarak Meis Adası'na hücumbot konuşlandırdı."

AA

Okunma Sayısı: 308
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Lübnan'daki siyasi kriz tüm alanlara yansımış durumda'

    ABD’de salgından ölenlerin sayısı 525 bini aştı

    Myanmar'da NLD'nin 2 Müslüman üyesinin işkenceyle öldürüldüğü iddia edildi

    Beşşar Esed ve eşi koronavirüse yakalandı

    Bakan Koca: Aşı programı planlandığı şekilde ilerliyor

    Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 93 milyonu aştı

    Myanmar'daki darbe protestolarında 3 kişi daha öldü

    MSB'den helikopter kazasına ilişkin yeni açıklama

    '1347 milletvekili fezlekesi incelemeye alındı'

    Hyundai Assan’da 3’üncü İzmitli heyecanı

    'Kyoto Deklarasyonu' kabul edildi

    Sokak kısıtlamasını ihlal eden 25 bin kişi hakkında işlem yapıldı

    1. ve 2. doz aşı olanların sayısı 10 milyonu geçti

    Hakan Atilla istifa etti

    Myanmar'da kamu binalarının çevresinde nöbet tutuluyor

    4 şehirde kar bekleniyor

    Anayasa Mahkemesi: Resmî ilân kesmek hak ihlâlidir

    'Ülke böyle yönetilmez'

    Salgın yönetilemiyor

    ABD'den Afgan liderlere barış mektubu

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Niğbolu kahramanı kahrından öldü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Şefkat kahramanları
    Ali FERŞADOĞLU

    En büyük meslek annelik değil midir?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Yeni Asya'dan Size

    5 yılda 30 milyon ziyaretçi
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    31 Mart Vak'sının başlama sebepleri
    Risale-i Nur'dan

    Kur'ân ve kâinat aynı kalemden
    Mehmet KARA

    Eylem plânında nihaî amaç
    Genel

    Anayasa Mahkemesi: Resmî ilân kesmek hak ihlâlidir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.