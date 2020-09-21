MSB, Ermenistan'ı uyardı: Ateşle oynama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir Azerbaycan askerini şehit ettiğini belirterek, "Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli." uyarısında bulundu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yukarı Karabağ'ı hukuksuzca işgal eden Ermenistan, şimdi de Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek, bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Şehidimize Allah'tan rahmet, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileriz. Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli." ifadeleri kullanıldı. AA

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