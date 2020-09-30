"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

MSB, Ermenistan'ı yalanladı

30 Eylül 2020, Çarşamba 18:00
Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete sahip olduğunu geçen birkaç günde tüm dünyaya gösterdiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Ermenistan resmi hesaplarından Türk uçak ve SİHA'larının kendilerine karşı kullanıldığına dair kanıta dayanmayan yalan iddialarda bulunulduğu belirtilerek, "Bunlar Ermenistan'ın karşısında Türkiye'nin olduğu algısı yaratarak, arkasındaki desteği arttırma maksatlı kara propagandasından başka bir şey değildir." ifadesi kullanıldı.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ermenistan resmi hesaplarından kendisine karşı Türk uçaklarının ve İHA/SİHA'larının kullanıldığına dair hiçbir kanıta dayanmayan yalan iddialarda bulunulmaktadır. Bunlar Ermenistan'ın karşısında Türkiye'nin olduğu algısı yaratarak, arkasındaki desteği arttırma maksatlı kara propagandasından başka bir şey değildir."

Bu iddiaların kendi destekçileri hariç kimse tarafından ciddiye alınmadığı vurgulanan açıklamada, "Diğer taraftan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılığa sahip olduğunu geçtiğimiz birkaç günde tüm dünyaya göstermiştir." değerlendirmesi yapıldı.

AA

Okunma Sayısı: 156
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ülke genelinde denetim yapılacak

    Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Koca'dan önemli açıklamalar

    'Koronavirüsten ölenlerin sayısı kesinlikle 1 milyondan çok daha fazla'

    'Ermenistan ordusu geri çekilirlerse çatışmalar durur'

    MSB, Ermenistan'ı yalanladı

    ABD'de son 24 saatte 939 ölüm ve 43 bin yeni vaka!

    Filistin Kurtuluş Örgütü: Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt derhal istifa etmeli

    İran'da hastanelerde yer kalmadı

    BM: Etiyopya'daki seller 1 milyon kişiyi etkiledi

    81 ilde şehir içi toplu ulaşım ve konaklama tesislerinde HES kodu dönemi

    İlk canlı yayın tartışmasında sert eleştiriler havada uçuştu

    '7 bin ila 9 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyoruz'

    Yaşlı nüfusu en fazla ve en az olan iller belli oldu: İstanbul 61 ili geçti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB liderlerine Doğu Akdeniz mektubu

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 2300 Ermenistan askeri etkisiz hale getirildi

    Ekonomi dikiş tutmuyor

    Silâhlı şiddet olayları arttı

    Finansal yardımsız 3 ay dayanırız

    ‘Ayasofya Sempozyumu’ 2 Ekim’de başlayacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Açılım”lar kapanmasaydı...
    Cevher İLHAN

    Babam...
    Ahmet BATTAL

    İtiraf ile iftira farkı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Ölenin arkasından kötülükleri konuşulur mu?
    Genel

    Ekonomi dikiş tutmuyor
    Risale-i Nur'dan

    I. Dünya Savaşı’nda Ermenilere ders veren ahlâk
    Adnan Şimşek

    ...Ve ölüm vardır
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Pandemili koronada iktisat dersleri
    Faruk ÇAKIR

    Birlikte, ama neye karşı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.