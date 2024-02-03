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MSB: Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

03 Şubat 2024, Cumartesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucunda Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Irak Kuzeyi harekat bölgesinde 3 Şubat 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil için başsağlığı mesajı yayımladı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in Osmaniye'deki ailesine acı haber verildi

Merkeze bağlı Çona köyündeki babaevine giden askeri yetkililer, şehidin babası Mehmet ve annesi Nadiye Dingil'e şehadet haberini ulaştırdı.

Babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehidin ve ailenin yakınları, taziye için şehidin babaevine geldi.

Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in cenazesinin yarın düzenlenecek töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Kadir Dingil için taziye mesajı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'e Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

AA

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