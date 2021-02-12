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12 ŞUBAT 2021 CUMA - YIL: 51

MSB: Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 33 terörist etkisiz hale getirildi

12 Şubat 2021, Cuma 11:00
MSB tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlere yönelik 10 Şubat'ta başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor denildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Pençe Kartal-2 Harekatı'nda, ilk belirlemelere göre barınak, sığınak, mühimmat depoları ile sözdekarargah yerleri ve mağaralardan oluşan 50'den fazla hedefi imha ettiği, aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 33 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından, Pençe Kartal-2 Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı.

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırıları bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak kuzeyinde Gara bölgesindeki teröristler tarafından kullanılan hedeflere yönelik 10 Şubat'ta "Pençe Kartal-2 Harekatı"nın başlatıldığı anımsatılan açıklamada, "Pençe Kartal-2 Harekatı planlandığı şekilde devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.

Harekata ilişkin detay bilgilere yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Harekat kapsamında ilk olarak teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 50'den fazla hedef hava harekatı ile imha edilmiştir. 40'tan fazla uçağın katıldığı harekatta İHA/SİHA’ların yanı sıra tanker uçakları ve havadan erken ihbar ve kontrol uçakları da görev almıştır. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatında hedefler tam isabetle vurulmuş, harekat ile terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe vurulmuştur. Hava harekatının ardından ise bölgeye kara unsurları helikopterle indirilmiştir. İlk temasta şehit düşen kahraman personelimizin kanları yerde bırakılmamış, harekat kapsamında şu ana kadar, ikisi örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Dost ve müttefiklerle koordine edilerek yapılan harekat öncesinde hedeflerin özenle seçildiği, harekatın planlanması ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami hassasiyet gösterildiği aktarılan açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir." denildi.

AA

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