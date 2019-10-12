MSO stratejik M4 kara yoluna ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteğiyle ilerleyen Milli Suriye Ordusu (MSO) askerleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, YPG kontrolündeki Menbiç ve Kamışlı ilçelerini bağlayan stratejik M4 karayoluna ulaştı.

MSO birlikleri, Harekat'ın 4. gününde operasyonun en stratejik hedeflerinden biri olan M4 karayoluna ulaştığı bildirildi. M4 karayolu, Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç'ten, Suriye-Türkiye-Irak sınırı üçgenindeki Kamışlı ilçesine kadar uzanarak stratejik kara yolu bağlantısını sağlıyor. Halep-Haseke yolu olarak da bilinen M4, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor. YPG, söz konusu kara yolunu, lojistik ve ticari faaliyetleri için kullanıyor. Euronews Türkçe

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