Muğla Cezaevinde ‘çıplak arama’ yapılıyor

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK), hazırladığı raporda cezaevlerinde kapasitenin iki katına kadar dolduğunu belirtirken, Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda çıplak arama yapıldığı yer aldı.

BirGün’ün haberine göre, raporda mahpusların kuruma ilk gelişinde önce arama giysisi giydirildiği, daha sonra bedeninin üst kısmındaki giysilerin çıkartıldığı söylendi. Bedenin üst kısmı soyularak arandıktan sonra ise alt kısmındaki giysilerin çıkartıldığı ve arandığı bilgisi verildi. Raporda, personellerin insan hakları eğitimi ile kötü muamele ve işkenceye karşı eğitimi olmadığının da altı çizildi.

Şimdi de mahkûm görüşmelerini gözetleyecekler

AKP’NİN ekonomiyle ilgili Meclis’e sunduğu yeni kanun teklifinde cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin iletişim haklarıyla ilgili tartışmalı iki madde de yer aldı. Getirilmek istenen düzenlemelere göre teknik alt yapının olduğu cezaevlerinde hükümlülere e-postayla iletişim hakkı sunulacak. Bu kapsamda bütün mektuplar dijital ortamda depolanacak, 1 yıl sonra silinecek. Gazete Duvar’ın haberine göre, bir diğer düzenleme ise tutuklu ve hükümlülerin eşi ve yakınlarıyla görüşmesinin kayda alınması. Bu kayıtlar da 1 yıl süreyle tutulup daha sonra silinecek.