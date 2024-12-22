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Muğla'da ambulans helikopter hastaneye çarptı: 4 kişi vefat etti - Sağlık Bakanlığından açıklama

22 Aralık 2024, Pazar 16:03
Muğla Valisi İdris Akbıyık, helikopterin Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpması sonucu 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personelinin vefat ettiğini bildirdi.

Ambulans helikopter, Menteşe ilçesindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarptı.

 

Helikopter daha sonra boş alana düştü.

 

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

 

4 kişi vefat etti

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, saat 10.06 sıralarında Menşete ilçesinde Kötekli Mahallesi'ndeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden kalkan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterin kalkış esnasında hastanenin 4. katına çarptığını söyledi.

Çarpma sonucu helikopterin düştüğünü dile getiren Akbıyık, "Helikopterde bulunan 2 pilot, 1 hekim ve bir personelimiz vefat ediyor. Yoğun sis var. Sebebi araştırılıyor." dedi.

 

Olay sonrası itfaiye, AFAD ve diğer ekiplerin kaza yerine sevk edildiğini anlatan Akbıyık, ilk bilgilere göre helikopterin Antalya'ya gitmek üzere havalandığını kaydetti.

 

Hastanenin iç kısmında herhangi bir sıkıntı olmadığını sadece hasar meydana geldiğini aktaran Akbıyık, kazanın nedeniyle ilgili araştırmaların devam ettiğini bildirdi.

Akbıyık, vefat edenlere başsağlığı diledi.

Sağlık Bakanlığından açıklama

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı hizmet veren bir ambulans helikopterin, havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarparak boş bir alana düştüğü belirtildi.

Kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da ambulans helikopterin hastaneye çarparak düşmesi sonucu vefat eden iki pilot, bir hekim ve bir sağlık personeli için başsağlığı diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla'da Sağlık Bakanlığımıza bağlı bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kardeşimizin hayatını kaybettiği haberi yüreklerimizi dağladı. Vefat eden personelimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Muğla'da meydana gelen ambulans helikopter kazasında hayatını kaybeden pilotlarımıza, hekim ve sağlık çalışanımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak kaza kırıma uğrayan ambulans helikopterde hayatını kaybeden pilotlarımıza, doktorumuza ve sağlık personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız, olayla ilgili incelemelerini titizlikle sürdürmektedir."

Kabine üyeleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarparak boş bir alana düşen helikopter kazasında vefat eden 4 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarparak kaza kırıma uğrayan ambulans helikopterde hayatını kaybeden pilotlara, doktora ve sağlık personeline Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu acı kazadan büyük üzüntü duydum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Muğla'da düşen ambulans helikopterde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

AA

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