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29 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

Muhalefet, Erdoğan'ın törenine katılmadı

29 Ekim 2019, Salı 15:09
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul töreni düzenlendi. Törene, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerden yalnızca MHP lideri Bahçeli katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gelenleri kabul etti.

Saray’a TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sayıştay Başkanı Ahmet Seyit Ahmet Baş, milletvekilleri ve kamu kurumlarının yöneticiler ve yabancı yetkililer katıldı.

MUHALEFET PARTİLERİNDEN HİÇBİRİ KATILMADI

Kabule, AKP hükümetinin Cumhur İttifakı’ndan ortakları Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici katılırken, TBMM’de grubu bulunan muhalefet partisi liderlerinden hiçbiri katılmadı.

DHA’nın aktardığı habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin olmadığı katılmadığı kabulde ayrıca CHP ve HDP’den hiçbir temsilci de bulunmadı.

Saray’da törene katılanlar arasında, TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş vardı.

 

Etiketler: Erdoğan, tören, muhalefet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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