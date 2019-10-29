Muhalefet, Erdoğan'ın törenine katılmadı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul töreni düzenlendi. Törene, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerden yalnızca MHP lideri Bahçeli katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gelenleri kabul etti. Saray’a TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sayıştay Başkanı Ahmet Seyit Ahmet Baş, milletvekilleri ve kamu kurumlarının yöneticiler ve yabancı yetkililer katıldı. MUHALEFET PARTİLERİNDEN HİÇBİRİ KATILMADI Kabule, AKP hükümetinin Cumhur İttifakı’ndan ortakları Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici katılırken, TBMM’de grubu bulunan muhalefet partisi liderlerinden hiçbiri katılmadı. DHA’nın aktardığı habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin olmadığı katılmadığı kabulde ayrıca CHP ve HDP’den hiçbir temsilci de bulunmadı. Saray’da törene katılanlar arasında, TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş vardı.

Okunma Sayısı: 391

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.