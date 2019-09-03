Muharrem barıstır

Can Kardeş Eylül sayısında Dünya Barış Günü ve Muharrem ayına dair bir kapak hazırladı.

Can Kardeş Dergisi 356. sayısında Dünya Barış Günü ve Muharrem ayı ile ilgili bir kapak dosyası hazırladı. Derginin ana dosyasında Demirhan Kadıoğlu, “Muharrem Barıştır” başlıklı yazısında, Muharrem ayının faziletlerini aktarıyor.

Aşure gününde yapılması gerekenleri, bu ay da yaşanan bütün hadiseleri kaleme alıyor.

İsmail Tezer de yeni öğretim yılı münasebetiyle kaleme aldığı, “Okulun İlk Günü” yazısında Arif’in öğretmeni herkesten tatilde yaşadıklarıyla ilgili düşüncelerini yazmalarını istiyor. Arif’te yazdıklarını arkadaşlarıyla paylaşıyor. Bakın, nasıl bir istekte bulunacak?



DERGİNİN MUHTEVASI DOPDOLU

Hayvanlar Âlemi’nin yazarı İrem Demir, Pelikan’ı sayfalara konuk ediyor. Ağzında torba gibi kullanan sevimli hayvanın farklı özelliklerini bu sayıda aktarıyor. Ahmet Çakıl’ın hazırladığı Mizah sayfasında yüzünüzden tebessüm eksik olmayacak. Mikrofon Sende bölümünde, “Şimdiki Dünya’da barışı sağlama görevi verilseydi, bunu nasıl yapardın?” sorusuna, minikler birbirinden ilginç cevaplar veriyor...

Resfebe köşesinde ise, Dilek Açıkgöz 4. kuralı öğretiyor. Bu ay Sayılar Limanı’na doğru yol alacaksınız. Can Kardeş muhabiri Kübra Örnek ise, Selimiye Çocuk Kütüphanesi’ni sizin için gezdi. Bu haber, hem eski tarihiyle hem de renkli mimarisiyle ilginizi çekecek.

Şule Gülgün, ilgiyle takip ettiğiniz Makas Eller köşesinde farklı bir faaliyet hazırladı. Kendi gece lambanızı seyrederek, gece uykuya dalmak ister misiniz? Origami köşesinde ise, Can Kardeş okurlarını ilginç bir hikâye ve sürpriz bekliyor.

CAN KARDEŞ’LE YEPYENİ MACERALARA

Derginin çizgi kahramanları yepyeni maceralara yolculuk yapıyor. Uçan Çocuk, Birleşmiş Milletler Temsilcisi Barış kuşunu İstanbul’da ağırlıyor ve onu gezdiriyor. Vız Vız Arı ise, Ormanda huzursuzluk çıkarmak isteyen savaş böceğine dersini veriyor. Hayreddin Ekmen’in fırçasından Çizgilerle Kıssalar “Esir Kahraman” dizisi ile Bediüzzaman Hazretleri’nin hayatından bir kesit sunuyor... Çizgi karakterlerden Asya, bu ay Hezarfen Ahmet Çelebi’yi tanıtıyor.

Daha fazlası mı? Tabiî ki Can Kardeş’te!