Mustafa Ramazanoğlu rahmetle anılıyor

Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin “Benim için bir Abdurrahman” dediği, Maraş’taki ilk talebesi olan Mustafa Ramazanoğlu Kastamonu’da Üstad’ın yanına gelen ve “Bize Hâlıkımızı tanıttır; muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyorlar” diyen lise talebelerinden biri olarak tanınıyor.

Onun “fenlerden Hâlık’ını tanımak” iştiyakı, daha sonraki yıllarda da artarak devam etmiş olmalı ki, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girmiş ve Hâlık’ını hususiyetle “fenn-i tıb” mikyasıyla “dünya eczahanesi”nden tanımaya başlamıştı. Aynı zamanda, o dönemde MİT’in listesinde adı ilk sırada ‘Anarşist Nurcu’ olarak geçen şahsiyetlerden biridir. 1952 yılında yapılan bir baskın sonunda evinde “Zühretü’n-Nur” kitabı bulununca tutuklandı ve Malatya Cezaevine gönderildi. 70 gün hücre hapsinde kaldı. Ayrıca “Hakikî Alevîler Müslümandır” ve “Zulme Karşı Direniş, Bir Devre Işık Tutan Hatıraların Belgeleri” adında iki kitabı bulunmaktadır. Mustafa Ramazanoğlu, 23 Haziran 2017’de doksan beş yaşında Hakkın rahmetine kavuştu ve Maraş’ta defnedildi. Nihat Orhan - İstanbul

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