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3 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

Mutlu ve Birinci Ağabeyleri rahmetle anıyoruz

03 Nisan 2020, Cuma 11:59
1977 YILINDA VEFAT EDEN TAHİRİ MUTLU AĞABEY VEFATININ 43. YILINDA, 2007 YILINDA VEFAT EDEN MEHMET EMİN BİRİNCİ AĞABEY İSE VEFATININ 13. YILINDA RAHMETLE ANILIYOR.

Tevafuklu Kur’ân’ın basılmasına vesile olan Tahiri Mutlu Ağabey Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin son yıllarında yanında bulunmuş, hizmet tarzını yakından görüp bilen sayılı kişilerdendir.

Tahiri Ağabeyi, Bediüzzaman’ın son yıllarında yanında bulunmuş, hizmet tarzını yakından görüp bilen sayılı kişilerdendir. Üstad’ın hizmet için vekil olarak bırakıp, “Ben ölsem veya hayatta şuursuz kalsam, Nurlara karşı hizmetimin tarzını bilerek tam yapabilecek” dediği kişilerden birisidir. Said Nursî onun için, on veli kuvvetinde olduğunu söylerdi: “Tahiri’nin öyle bir derecesi var ki, manevi sahadaki derecelerinden birini görse dünyayı terk eder! Ya Rabbi, bu manevi varlığını kendisine bildirme! Ahirette Ümmet-i Muhammed’e faydası olacak…” Tahiri Mutlu 3 Nisan 1977’de vefat etmiştir.

Nur hizmetinde geçen ömür

Nurlar’ı matbaada ilk bastıranlardan biri olan Mehmet Emin Birinci Ağabey ise Bediüzzaman’ı pek çok defa ziyaret ederek ömrünün sonuna kadar gerek yurt içinde gerek yurt dışında Risale-i Nur eserlerinin tanınması, yayılması ve okunması için gayret gösterdi.

Üstad Bediüzzaman’ı ilk defa 1953’te İstanbul’da ziyaret etti. Öğretmenliği bırakarak Nur hizmetine girdi. Risâle-i Nur’un  hizmetinde bulundu. Yeni Asya’nın ilk çıkışında ve neşriyat hizmetlerinde emeği geçenlerdendi. Her gün Büyük Cevşen’i mutlaka bitirirdi. 3 Nisan 2007 Hakk’ın rahmetine kavuştu. Mezarları, Eyüp Sultan Kabristanlığı’ndadır. 

İstanbul – Yeni Asya 

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