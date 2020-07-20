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25 TEMMUZ 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Narkotim ekibine saldırıya ilişkin 4 şüphelinin tamamı tutuklandı

20 Temmuz 2020, Pazartesi 21:40
İstanbul Bağcılar'da, narkotim ekibinden Erkan Gökteke'nin şehit edilmesi, Yunus Nacar'ın ise yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan biri reşit 4 şüphelinin tamamı tutuklandı.

Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğündeki 3 şüpheli ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki Serdar B. (19) emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında sorgulanan şüpheli Serdar B'nin, işsiz olduğunu ve geçimini hırsızlık yaparak sağladığını, farklı tarihlerde cezaevine girip çıktığını ve olay günü uyuşturucu madde kullandığını beyan ettiği öğrenildi.

Serdar B., "Arkadaşımla geziyordum. Bir araç yanımıza yanaştı. Ben araçtaki kişiyi hasmımın adamlarına benzettim. Üzerimdeki ruhsatsız tabancayı çıkarıp araç içinde bulunan 2 şahsa birer el ateş ettim ve olay yerinden kaçtım. Diğer 3 şüphelinin olayla ilgisi yok. Polis olduklarını bilseydim ateş etmezdim. Siren sesi veya polis olduklarına dair bir çağrı duymadım." ifadelerini kullandı.

Savcılık, ifadesini aldığı şüpheliyi "kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Yaşları 18'den küçük olan şüpheliler O.I, K.A. ve R.B. de Çocuk Suçları Bürosu Savcılığındaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Serdar B., "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" ve "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan, diğer 3 şüphelinin ise "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye yardım" suçundan tutuklanmasına karar verildi. 

Olayın geçmişi

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta, araçlarıyla seyir halindeki narkotim ekibine silahla ateş edilmiş, araçtaki polis memuru Erkan Gökteke göğsünden, Yunus Nacar ise kolundan yaralanmıştı.

Bağcılar Medipol Hastanesine sevk edilen polislerden Gökteke, burada yapılan müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçlerince bölgede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlatılmıştı.

Operasyonda Serdar B. ile 18 yaşından küçük O.I. ve K.A. gözaltına alınmış, şüphelilerle birlikte 2 silah da ele geçirilmişti. Zanlılara ait olduğu belirtilen başka bir silah da çöp konteynerinde bulunmuştu.

Çalışmaların devamında yakalanan diğer şüpheli R.B'nin 75 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenmişti.

AA

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