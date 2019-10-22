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22 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

NATO ve Rusya da dahil olsun

22 Ekim 2019, Salı 19:37
Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Türkiye ve Rusya’nın da dahil edildiği ve uluslar arası kontrol altında tutulan bir güvenli bölge oluşturulmasını önerdi. Söz konusu TEKLİFİNin Suriye’nin kuzeydoğusunda tırmanan gerilimi azaltacağını kaydetti.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Suriye’nin Türkiye sınırı boyunca uluslar arası olarak kontrol edilen bir güvenli bölge oluşturulmasını teklif etti. Deutsche Welle’nin haberine göre Kramp-Karrenbauer, uzun vadede mültecilerin bölgeye gönüllü dönüşünü de mümkün kılacak yapıların oluşturulması gerektiğini belirterek, bu sebeple bu bölgede şu anki durumu aşan bir çözüme ihtiyaç olduğunu kaydetti. Kramp-Karrenbauer, bu çözümlerden birinin “Türkiye ve Rusya’nın da dahil edildiği ve uluslar arası olarak kontrol altında tutulan bir güvenli bölgeden” geçtiğini ifade etti. Bakan, oluşturulacak güvenli bölgenin Suriye’nin kuzeydoğusunda tırmanan gerilimi azaltmayı hedefleyeceğini kaydetti. Kramp-Karrenbauer, söz konusu çözümün Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyini kalıcı olarak işgal altında tutamayacağını açıkça ortaya koyacağını söyledi.

Teklifler NATO’ya sunulacak

Kramp-Karrenbauer, bu teklifi Başbakan Angela Merkel ile istişare ettiklerini ve Batılı müttefiklere de sunduklarını söyledi. Kramp-Karrenbauer, tekliflerini Perşembe ve Cuma günü yapılacak NATO savunma bakanları toplantısı sırasında mevkidaşlarına ileteceklerini ifade etti. Savunma Bakanı, Alman ordusunun olası bir güvenli bölgeye katılıp katılmayacağı ile ilgili kararı nihayetinde Federal Meclis’in vereceğini kaydetti. Suriye’deki durumun Almanya ve Avrupa’nın güvenlik çıkarlarını doğrudan ilgilendirdiğini savunan Kramp-Karrenbauer, Almanya ve Avrupa’nın şu ana kadar yaşananlara “seyirci kaldığını” ve daha aktif bir rol oynamaları gerektiğini söyledi. Bakan, bu çerçevede “NATO içerisinde Almanya kaynaklı bir Avrupa atılımının mantıklı” olacağını söyledi.

Etiketler: NATO, Rusya
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