Ne kadar yasak varsa sahiplendiler

Eski AKP’li milletvekili Mehmet Ocaktan, AKP iktidarının ne kadar yasak varsa hepsine sahip çıktığını ve liyakatsizlikte sınır tanımadığını belirterek, yolsuzluk yapandan, çete ve mafyadan, kara paracıdan hesap soracak bir devletin fiilen olmadığını savundu.

Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşananlara dikkat çeken Ocaktan, “Talihsizlik o ki vicdanları sızlatan, Türkiye’nin dünyada başını eğdiren bu karanlık fotoğraf karşısında iktidarın sanki hiçbir şey olmamış gibi devlet kadrolarını liyakatsizlerle doldurmaya ve üniversiteleri “bizden” olanlara emanet etmeye devam etmesidir. Unutmayalım ki siyasî yandaşlığın bütün hukukî ve akademik değerlerin üstünde tutulduğu bir ülkenin üniversitelerinde eğitim kalitesi düşer ve bilimsel yarışta dünya ile aranızdaki mesafenin açılması kaçınılmaz hale gelir” ifadelerini kullandı.

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