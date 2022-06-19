Ne söylediğiniz değil, ne yaptığınız önemli

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, gazetemizin Ankara Temsilcilimizi ziyaret etti. Temsilcimiz Mehmet Kara’ya gündemdeki meseleler, Meclis çalışmaları, ekonomik kriz, adalet ve hukuk alanındaki geri gidişler konusunda görüşlerini açıklayan Karaduman, Yeni Asya’nın yayın politikasını tebrik etti.

Bir ülkede gelişmenin de, kalkınmanın da, ilerlemenin de yolunun ahlaki ve manevi değerleri hâkim kılmaktan geçtiğini söyleyen Karaduman, “Ve bugün, özellikle ülkemizde yaşadığımız sorunların temelinde, ülkede yaşanan adaletsizliğin de, ekonomik sefaletin de, sosyal yapıda yaşanan bugün bu vahşet ve kaosun da altında yatan en önemli sebep ve problem ülkemizde yirmi yıldır ahlaki ve manevi değerlerin her geçen gün yıkıma uğraması ve maalesef, tahrip edilmesidir” dedi.

İSTEDİĞİNİZ KADAR İNANÇTAN BAHSEDİN...

AKP iktidarının yirmi yılının sonunda hâlâ millî ve manevi değerlerin hâkim olduğu bir eğitim sisteminden bahsedilemediğini dile getiren Karaduman, “AKP’li bütün siyaset yapan ve bu ülkeyi yöneten bütün siyasetçilere sesleniyorum ve diyorum ki: İnsanlar sizin neyi konuştuğunuza değil insanlar sizin ne yaptığınıza bakıyor. Siz istediğiniz kadar inancınızdan bahsedin, ancak yolsuzluklardan kendinizi kurtaramadığınızı müddetçe; istediğiniz kadar inançtan bahsedin, ahlaksızlıklardan kendinizi kurtaramadığınız müddetçe bu toplumu aslına dönüştürmeniz asla mümkün olmayacaktır” şeklinde konuştu.

AHMET TERZİ - ANKARA