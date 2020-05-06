Türkiye, koronavirüs vakalarının azalması ve ölüm oranlarındaki düşüş nedeniyle, normalleşme sürecine geçti.

Ancak, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü’ye göre; bu normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı.

Euronews’e konuşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü; "Virüse karşı yeni normlarla birlikte yaşamımızı sürdürmek zorundayız" dedi.

"Çünkü bu normlara dikkat edildiği sürece vakaları tamamen bitirmek mümkün"

Özlü, normalleşme sürecinde ikinci atağın başlamaması için kurallara uyulmasının ve gevşeme yaşanmamasının oldukça önemli olduğu görüşünde.

İkinci bir atak riskine karşı yetkililerin titizlikle hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Bilim Kurulu Üyesi Özlü, bu normalleşme sürecinde de sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması, kapalı alanların havalandırılması ile maske alışkanlığının devam ettirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Yine açılan mekanlarda yığılmaların önüne geçilmesi için randevulu sistemi bir seçenek olarak sunan Prof. Dr. Tevfik Özlü’ye göre; bu mekanlarda sosyal mesafe ile hijyen kurallarına uyulması ve maske kullanımına titizlikle devam edilmeli.

En çok merak edilen sorulardan biri ise sınırlandırılmaların olduğu şehirlerdeki pandeminin seyri.

Türkiye’de pandeminin seyrinin illere göre farklılık gösterdiğini söyleyen Özlü, şehirlerarası giriş çıkışın sınırlandırılmasının kaldırıldığı Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla’da durumun giderek iyileştiğini ifade etti.

Şehirlerarası giriş çıkışları hala sınırlı olduğu İstanbul, İzmir ve Ankara gibi illerde ise hasta başvuruları, pozitif hasta sayısı ve yoğun bakımlardaki doluluk oranları giderek azalıyor.

Türkiye’nin pek çok Avrupa ülkesine göre süreci başarılı yönettiğini düşünen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, hiçbir hastanın açıkta kalmadığını ve tedaviden mahrum edilmediğini söyledi.

Daha erken dönemde yani beşinci haftada Türkiye’nin pik noktasına ulaştığını belirten Özlü, bu durumun vakaların iyi yönetilmesinden kaynaklandığını ifade etti.