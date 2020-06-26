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26 HAZİRAN 2020 CUMA - YIL: 51

Nurcular siyasete hiçbir zaman talip olmamışlardır

26 Haziran 2020, Cuma 22:49
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç: “Fetullah Gülen ile Nurcular’ı aynı kefeye koymak büyük bir yanlıştır. Nurcular siyasete hiçbir zaman talip olmamışlardır.”

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Haber Global’da ‘Jülide Ateş’le 40’ programına konuk oldu. CHP’nin İstanbul özelinde yerel seçimlerdeki başarısını da yorumlayan Arınç, “İstanbul’u büyük fark yaparak ikinci seçimde kazandı. Bunu görmemek için deli olmak lazım. Biz geç kaldık. Bunu itiraf etmemiz lazım. Bu ayrı bir şey. Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazanması kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu’nun tutumuna bağlı. Bu strateji Türkiye’nin her yerinde netice verebilir. PKK desteği değil, HDP seçmeninin desteğiyle kazandığı dört dörtlük. Burada bir hata yapılmış olabilir. HDP seçmeniyle PKK’yı aynı kefeye koymak büyük bir yanlıştır. İstanbul’daki Kürt seçmen veya HDP seçmeni tercihini ondan yana kullandı” dedi.

Hiçbirimiz masum değiliz

Jülide Ateşin ‘Nur Cemaati üyesi misiniz?’ sorusuna Arınç, “Üyesi değilim sadece derslerine gittim. Namazlar kılınır Risale-i Nur’dan bir bölüm okunur ve onlar bunun anlamını söylerlerdi. Ben sadece dinleyiciydim. Bir süre devam ettim. Fetullah Gülen’in ortaya çıkması daha sonradır. 80-90’dan sonra o cemaatten tard edilmiştir Fetullah Gülen. Nurcular’ı aynı kefeye koymak büyük bir yanlıştır. Nurcular siyasete hiç bir zaman talip olmamışlardır(…) Kendilerini bu kadar gizleyen çok kötü, çok hesaplı bir örgütle karşı karşıyayız. İnsanlar bir yönüyle eğitime, bir yönüyle maneviyatına bakarak bunlara inandılar. Bunların karanlık yüzlerini maalesef çoğumuz göremedik. Masum değiliz hiçbirimiz” dedi.

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