Nurköy’de Risâle-i Nur rüzgârı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesi Kazköy’de (Nurköy) 5-30 Temmuz tarihleri arasında 2019 Risale-i Nur Külliyat Bitirme Programı yapılıyor.

Program kapsamında yoğun bir okuma programı ile külliyatın -tekrarlar hariç- 25 günde bitirilmesi hedefleniyor. Farklı illerden katılımla gerçekleştirilen program, Risale-i Nur’u anlama ve düsturlarını yaşama noktasında güzel bir ortam sunuyor. Programda müzakereli dersler ve farklı sosyal etkinlikler de düzenleniyor. Programa farklı illerden iştirak eden liseli ve üniversiteli gençler aynı zamanda muhabbet ve uhuvvet düsturlarının yaşanması noktasında numune teşkil ediyor. Program hakkında daha fazla bilgi almak için 507 217 00 68-69 nolu numaradan iletişime geçilebilecek. Zonguldak – Zübeyir Ergenekon

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