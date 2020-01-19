OECD’den kopuş mu var?

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Düzenleyici Politikalar Bölüm Başkanı Nick Malyshev, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesinden bu yana kurumun e-postalarına cevap alamadığı zamanlar olduğunu ve Türkiye’nin koltuklarının boş kaldığı toplantılar olduğunu ifade etti.

T24’de Metin Kaan Kurtuluş’un yazısına göre, OECD, raporları için topladığı verileri kamuya yapılan anketlere değil, devlete gönderilen bir soru setine verilen resmi cevaplara dayandırıyor. Malyshev, geçmişte OECD’nin soru setiyle Başbakanlık Ofisi’nin ilgilendiğini söylerken, yeni sistemle beraber süreçte birlikte çalıştıkları isimlerle iletişim kurmakta zorluk çektiklerini ifade etti. Beyoğlu’nda Pera Palas’ta altı gazeteciyle bir araya gelen Malyshev, sene içinde OECD’nin verileri değerlendirmek için sıklıkla toplantılar düzenlediğini ifade ederken, “Gitgide bu toplantılara Türkiye’den kimse katılmamaya başladı, bu yüzden giderek temas kurmak zorlaşıyor” ifadelerini kullandı. OECD Düzenleyici Politikalar Bölüm Başkanı, “Geçmişte öğrenmeye ve gelişmeye olan ciddiyet daha yüksekti, şimdi bırakın beraber çalışmayı toplantıya katılımlarda bile sıkıntı yaşanıyor” dedi. Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yılmaz Argüden de Malyshev’in toplantıya katılım ile ilgili söylediklerini doğrulayarak bu toplantılara OECD’de üstlendiği rol sebebiyle sıklıkla kendisinin de katıldığını söyledi ve “Her zaman değil, ama sıklıkla boş iki koltuktan biri Türkiye’ye ayrılan oluyor” diye konuştu.

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