Öğretmen Ayşe Çelik beraat etti

3 yıl önce telefonla katıldığı TV programında yaptığı konuşma nedeniyle terör propagandası suçlamasıyla 1 yıl 3 ay hapis verilen Ayşe Çelik çocuğuyla cezaevine girmişti.

Anayasa Mahkemesi tarafından ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilerek tahliye edilen öğretmen Ayşe Çelik'in duruşması Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü. Savcı Anayasa Mahkemesi'nin kararını esas aldı ve Çelik'in beraatini talep etti. Mahkeme heyetinin kararı da Çelik'in beraati yönünde oldu. Böylelikle yaklaşık 3 yıllık hukuki süreç Öğretmen Ayşe Çelik'in beraatiyle sonuçlandı. Ne olmuştu? Ayşe Çelik 9 Ocak 2016'da bir televizyon kanalında yayınlanan programa bağlanarak o dönem devam eden operasyonlara tepki göstermiş “Burada çocuklar, anneler öldürülüyor; sessiz kalmayın” dedi. Ayşe Çelik hakkında “terör örgütü propagandası yapma” iddiasıyla dava açıldı. Çelik'e verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası 2 Ekim 2017'de onandı. 20 Nisan 2018’de 6 aylık bebeğiyle cezaevine girdi, itirazları üzerine 2 hafta sonra tahliye edildi. Cezasının infazı iki kez ertelenen Çelik 17 Nisan 2019’da tekrar cezaevine girdi ve Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı ile 10 Mayıs'ta tahliye oldu. Anayasa Mahkemesi kararının gerekçesinde “Çelik'in konuşmasında, Türkiye’nin doğu ve güneydoğusunda yaşanan ölümler konusunda toplumda bir farkındalık oluşturmayı amaçladığı, programa katılan sanatçıların yaşananlara sessiz kalmamasını istediği” belirtildi. Çelik'in sözlerinin PKK terörünün övülmesi ya da terörizme destek gösterisi olmadığı belirtilerek, “Başvurucunun olayların sıcaklığı içinde, canlı bir televizyon programında spontane bir şekilde yaptığı başvuru konusu açıklamalarına daha fazla tahammül gösterilmesi gerekmektedir” denildi.

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