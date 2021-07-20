OHAL'de seçim meşru olmaz

Prof. İbrahim Kaboğlu, OHAL dönemi yetkileri uzatıldığı için Türkiye’de seçimlerin tarafsız ve meşru olmayacağını söyledi.

Hükümetin OHAL dönemi yetkilerini 2024 Temmuz’una kadar uzatan torba yasa meclisten geçerken, hukukçular ve siyaset bilimciler, siyasetten ekonomiye toplumun her alanında büyük kriz yaşanacağı uyarısı yaptı. İdare hukukçusu Prof. Dr. Metin Günday, böylelikle Anayasa’nın 19.maddesindeki kişi hürriyeti ve güvenliği ile 23.maddesindeki yerleşme ve seyahat hürriyetinin ihlâl edileceğinin açık olduğunu söylüyor. Günday, “Hükümet, hak ihlâlleri yarattığı bilinen bir kanunu terörle mücadele gerekçesiyle uzatamaz. Mücadele etseydiler o zaman. OHAL, o mücadeleyi de sorgulatır. Hak ihlâlinin olduğu yerde seçim faaliyeti de olmaz, yapılan seçim sonuçları da meşrû olmaz. Bu düzenleme büyük kriz habercisi” diyor. Valiler toplantı ve gösteri yürüyüşlerini sınırlama ya da erken dağıtma gibi yetkilerini üç yıl daha sürdürecek.

HÜRRİYETLER KISITLANIYOR

DW Türkçe’nin haberine göre Anayasa hukukçusu Prof. İbrahim Kaboğlu, bu düzenleme ile anayasada toplantı ve gösteri hakkını düzenleyen 34. maddenin ihlâlini doğuran işlem ve uygulamaların üç yıl daha süreceğini söylüyor. Siyaset bilimci Prof. Murat Somer ise “Seçim güvenliği sadece seçim gününde oy verilmesi ve sayılması değildir. Tüm partilerin eşit platformda yarışabilecekleri, seçmenlerin her siyasî partiden eşit oranda haber alma özgürlüğüne sahip olabilecekleri bir meşrû ortamın yaratılmasıdır. OHAL koşullarında iktidar cephesi istediği toplantıyı yaparken, muhalefet cephesi yapabilecek midir? Bu düzenleme Türkiye’nin seçim sürecine girdiği bir dönemde tüm temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanabileceği anlamına geliyor ki, bu yüzden Türkiye’de seçimlerin tarafsız bir ortamda yapılamayacağını söylüyoruz. Özgürlüklerin kısıtlandığı bir düzende yapılacak her seçim meşrû olmayacaktır” diyor.