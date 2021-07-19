OHAL’e devam

Terörle mücadelenin etkin şekilde sürdürülmesi için gözaltı sürelerinin, uzatılmasına yönelik değişiklik teklifi Meclis’ten geçti.

Ek gözaltı sürelerinin uzatılmasına ilişkin hükümlerin uygulaması 31 Temmuz 2021’den itibaren 1 yıl uzatılacak. Terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmaması gibi ihtiyaç duyulan birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresi ihtiyaç doğrultusunda 31 Temmuz 2021’den itibaren 1 yıl daha uzatılacak. Terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı bulunan veya irtibatlı kişilerin sahibi veya ortağı oldukları şirketlere yönelik yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda TMSF’nin kayyım olarak atanmasına ilişkin hüküm, 31 Temmuz 2021’den itibaren 3 yıl daha uygulanacak.

Anayasaya aykırı

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel de düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğunu iddiaetti. Düzenlemeyle, iktidarın, “OHAL şartlarını Meclis denetimi olmadan 1 yıl daha sürdürmek istiyorum. İnsanları, istediğim şekilde gözaltına alabilirim, kamudan ihraç edebilirim, kimseye hesap vermem” dediğini savunan Erel, “Bu maddeyle anayasal özgürlüklerin pervasızca kısıtlanması, OHAL rejimine ait bazı uygulamaların devam ettirilmesi kabul edilemez” şeklinde konuştu.