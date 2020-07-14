OHAL’in maliyeti ağırlaşarak sürüyor

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yayıNlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen OHAL’in olumsuz etkileri ağırlaşarak devam ediyor.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yayımlanan OHAL kararnamelerinin üzerinden 3 yıl geçti. Kamudan ihraç edilenlerinin durumuyla ilgilenen ve Meclis’te bunu gündeme getiren HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile Mağdurlar İçin Adalet Platformu’ndan Doç. Bayram Erzurumluoğlu, 3. yılında ‘OHAL’in Toplumsal Maliyetleri’ adlı raporun sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Rapor 1500 sayfadan oluşuyor. 20 Temmuz 2019 ve 9 Eylül 20119 tarihleri arasında hazırlanan rapor, Türkiye’nin 81 ilinden 3 bin 104 kişi ve dünyanın 33 ülkesinden 201 kişinin katılımıyla hazırlandı.

Neler yaşadılar?

Gazete Duvar’ın haberine göre, raporda detaylıca yer verilen bölümlerden biri de KHK’lı yakınlarının yaşadıkları oldu. Bu bilgiler ise rapora şöyle yansıdı: “OHAL mağdurlarının çektikleri en büyük sıkıntılar, en yaygınından daha aza doğru, sırası ile şunlardır: Ekonomik Sıkıntılar, psikolojik sorunlar, itibarsızlık, toplumdan dışlanma, sosyal çevrenin dağılması, stres veya sıkıntılara dayanamayan aile fert- lerinden en az birisinin hastalanması, yeni sağlık sorunlarının başlaması veya eski hastalıklarının nüksetmesi, ailenin bölünmesi…” Aileler psikolog desteği alamadıklarını da raporda belirtti. Bunun gerekçesi ise maddi imkânlar olarak sıralandı. OHAL’in olumsuz etkileri kendisini birçok alanda da gösterdi. Raporda bu etkiler şöyle sıralandı: Beyin göçü, finansal sermayenin kaçışı, sosyal kültürel güçte zayıflama, yeni üretim, modernizasyon, genişleme ve stratejik yatırımlarda kayıplar.

Anayasa’ya, evrensel ilkelere aykırı

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya da toplantıda KHK’lılarla ilgili şunları söyledi: “Her geçen sene gittikçe dramatik bir hal alan, telâfisi mümkün olmayan acılara sebep olan böylesi derin bir konu insanı hüzne boğuyor. Bunu izlerken, dinlerken AKP iktidarından öncesi dahil olmak üzere Türkiye’de bunu o kadar derinden yaşıyorduk ki… Hayatımız boyunca yaşadığımız örneklerimiz vardı ama HDP ile çok daha ağırına maruz kalmaya başladık. İktidarın politikası haline gelmiş büyük bir kötülükle karşı karşıyayız. Örgütlü kötülüğe karşı örgütlü iyiyle sonuç bulacağız, çözüm bulacağız.” KHK ile ihraç edilen Anayasa hukukçusu Murat Sevinç de şunları söyledi: “Karşımızda ‘Olağanüstü hal kararnameleri Anayasa’ya uygundur’ diyen olmadı. Anayasa Mahkemesi de bu durumu incelemedi. İçtihat değiştirdi. OHAL Komisyonu ne yapıyor mesela? Nasıl bir komisyon benim işe dönüp dönmeme karar verebilir? Tekrar söylüyorum bu, hiç beğenilmeyen Anayasa’ya, evrensel ilkelere aykırıdır.”