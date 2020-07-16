OHAL Komisyonu hukuk yolunu tıkadı

Türkiye’de en yüksek yargı organı olan Anayasa Mahkemesi, OHAL kararları için başvuru kabul etmeyeceğini açıkladığı için meslekten ihraç edilen bütün KHK’lılara OHAL Komisyonu’nu işaret etti.

DW Türkçe’nin haberine göre, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Temmuz 2017’den beri çalışıyor. 3 Temmuz 2020 itibarıyla komisyona yapılan başvuru sayısı 126 bin 300 olarak kayıtlara geçti. 108 bin 200 başvuruyu karara bağlayan komisyon, sadece 12 bin 200 başvuruyu olumlu buldu. 96 bin başvuruyu reddeden komisyon 18 bin 100 dosya üzerindeki inceleme sonuçlarını yakında duyurmaya hazırlanıyor.

Sonuç çıkmıyor

OHAL Komisyonu 3 Temmuz’da yaptığı açıklamada, mağduriyetlere karşı “etkili bir iç hukuk yolu” olduğuna dikkat çekti. Ancak, idare hukukçusu Prof. Metin Günday, komisyonun “bağımsız olmadığı” görüşünde. Günday, “Tüm üyeleri cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Komisyon kararına karşı sadece idari mahkemelere itiraz ediyor KHK’lılar ancak oradan da doğru düzgün sonuç çıktığını görmüyoruz” diyor. Günday, komisyonun başvuru incelemesi yaparken KHK’lılara “kendini savunma” hakkı tanımadığını da ekliyor. Komisyonun örgüt bağlantısı ve irtibatını nasıl değerlendirdiğinin belli olmadığına dikkat çeken hukukçu, “OHAL Komisyonu’yla KHK’lılara hukuk yolu çoktan kapandı” diye konuşuyor. OHAL Komisyonu ise “Terör örgütlerine, güvenliğe karşı yapı ve gruplara aidiyet, iltisak ve irtibatı derinlemesine incelediklerini” savunuyor.