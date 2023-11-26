Ömer M. Koç’tan Gazze çıkışı: Dehşet içinde izliyor

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, “Batı hükümetlerinin hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz; bu utanç verici çifte standardın bedelini binlerce masum hayatıyla ödüyor, çok vahim sonuçları olacak” dedi.

Koç Topluluğu’nun bayileri ile görüş alışverişinde bulunmak üzere düzenlediği geleneksel Anadolu Buluşmaları’nın 31’incisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı vesilesiyle başkent Ankara’da yapıldı.

Açılış konuşmasında konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Gazze’de yaşananlara ilişkin, “Batı hükümetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz. Bu utanç verici umursamazlığın bedelini bugün binlerce masum hayatıyla ödüyor. Batının bu çifte standardının, maalesef ileride hepimizi menfi etkileyecek çok vahim neticeleri olacaktır” dedi. Koç, “Merhum Vehbi Koç’un kurumsal ilkemiz olarak benimsediğimiz ‘Ülkem varsa ben de varım; demokrasi varsa hepimiz varız’ sözleridir. Sizlerle birlikte, daha da çok çalışarak, Türkiye’nin ekonomik büyümesine ve toplumsal kalkınmasına öncülük etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Bu çifte standardının çok vahim neticeleri olacaktır

Ömer M. Koç, 2023’ü tamamlarken, bilhassa yakın coğrafyada, maalesef büyük insani felaketlere sebep olan çatışma ortamının giderek yayıldığını kaydederek, “Batı hükümetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz. Bu utanç verici umursamazlığın bedelini bugün binlerce masum hayatıyla ödüyor. Batının bu çifte standardının, maalesef ileride hepimizi menfi etkileyecek çok vahim neticeleri olacaktır” değerlendirmesinde bulundu. Küresel jeopolitik riskler artarken ekonomik belirsizliklerin de artık iş dünyasında olağan hale geldiğini aktaran Koç, 2020’den itibaren küresel salgın, Ukrayna’daki savaş ve hayat pahalılığı sorunlarıyla boğuşan dünya ekonomisinin, 2023’ün başında tahmin edilenden daha başarılı olduğunu belirtti.