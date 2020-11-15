Ömer Yavuzyiğitoğlu vefat etti

Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu eski Başkanlarından Ömer Yavuzyiğitoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Yavuzyiğitoğlu kovid-19 teşhisiyle Pendik'teki bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

Gençlik yıllarından beri Yeni Asya camiası içinde bulunan ve siyasetle de ilgilenen Yavuzyiğitoğlu, 1980 öncesi AP Fatih İlçe Teşkilatında çalışmıştı. Ticaretle de iştigal eden Yavuzyiğitoğu, 2016-2019 yılları arasında Yeni Asya AŞ Yönetim Kurulu başkanı olarak görev yapmıştı.

Yönetim Kurulu Başkanımız İzzet Atik "İki döneme yakın birlikte hizmet ettiğimiz Ömer Beyin vefat haberini teessürle öğrendik. Yönetim Kurulu olarak Allah rahmet eylesin diyor, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz" dedi.

Yavuzyiğitoğlu'nun cenazesi bugün ikindi namazından sonra Eyüp Sultan Kabristanına defnedilecek.