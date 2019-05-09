Önce engellediler, sonra özür dilediler

Sanatçı Müjdat Gezen’in yurt dışına çıkmak için geldiği Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pasaportuna el konuldu.

Müjdat Gezen’in avukatı Celal Ülgen sosyal medyadan yaptığı açıklamada Gezen’in pasaportuna el konulduğunu duyururken, “Büyük rezalet yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan Müjdat Gezen şu anda yurt dışına çıkamıyor, çünkü pasaportu iptal edilmiş. Sabiha Gökçen’de pasaportuna el konuldu ve geri dönüyor” ifadelerini kullandı. Avukat Celal Ülgen, saat 14.00’da basın açıklaması yapacaklarını belirtti. Gazete Duvar’ın haberine göre, bu açıklamanın ardından bir paylaşım daha yapan Ülgen, “Emniyet Müdürlüğünden aradılar. Sistemsel bir hata olduğunu ve Müjdat Gezen’in yurt dışına çıkabileceğini, pasaportunu derhal vereceklerini söylediler. Özür de dilediler. Bu nedenle Basın toplantısı iptal. Müjdat Gezen oyuna yetişmeye çalışacak” ifadelerinde bulundu.

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