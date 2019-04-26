Önce gençler

AGD Genel Başkan Yardımcısı Muammer Gündüz, “Çocuklarımızın, gençlerimizin saçının teline zarar gelmemesi bütün işlerimizden daha önemli” dedi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Başkan Yardımcısı Muammer Gündüz Gazetemizin Ankara Temsilciliğini ziyaret etti. Temsilcimiz Mehmet Kara ile görüşen Bilgiç, dijital çağda gençlik sorunlarının çözümü konusunda neler yapılması gerektiğini söyledi. AGD Başkanı Salih Turhan’ın son günlerde yaşanan “ahlâksızlıklar”la ilgili açıklamasını paylaşan Bilgiç, “Son zamanlarda yaşanan çok büyük ahlâksızlıklar var. Sosyal medyada yapılanları ifşa etmek merak uyandırır ve yaygınlaşmasını sağlar. Çözüm olarak; resmî kurumlar, STK’lar ve bütün halkımız siyasî mülâhazaları bir kenara bırakarak birlikte çözüm odaklı çalışmaları ortaya koymalıdır. İnternet üzerinden oynanan oyunlarla her gün intihar eden çocuklarımız var. Çok basit gerekçelerle yıkılan aileler var. TV dizileriyle sürekli ahlâksızlık servis ediliyor. Lüks, israf, taciz, cinnet hali gün geçtikçe artıyor” dedi.

Caydırıcı cezalardan önce tedbir önemli

Bilgiç, “Yaşanan ahlâksızlıklar ortaya çıkınca müeyyide şekli hemen gündeme geliyor. Tabiî ki caydırıcı cezalar önemli, ancak suçun oluşmamasını sağlayacak tedbirler daha da önemli. Çocuklarımızın, gençlerimizin saçının teline zarar gelmemesi bütün işlerimizden daha da önemli. Hepimiz kendimize gelelim, bu mesele bir gelecek meselesidir” diye konuştu.

Ankara - Recep Gören