Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasının ardından Kremlin'den ilk açıklama geldi. Açıklamada, operasyonun ne zaman biteceğine Putin'in karar vereceğine işaret edildi.

Rusya Ukrayna'ya saldırı başlattı. Kremlin'den saldırıların ardından açıklama geldi.

"Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonunun hedeflerine ulaşması gerekiyor. Operasyonun ne zaman biteceğine Putin karar verecek.Rusya'nın demir perde arkasına kapatılması imkansız." denilen açıklamada, "Duygusal piyasa reaksiyonunun mümkün olduğu kadar kısa sürede geçmesi için gerekli tüm önlemler alındı. Putin Rusya'nın en büyük şirketlerinin liderleri ile görüşecek." ifadeleri yer aldı.

Rusya Ukrayna'ya saldırı başlattı. Ardından başta başkent Kiev olmak üzere Ukrayna'nın pek çok şehrinde patlama sesleri duyuldu.

Kiev’de öğle saatlerinde ise yeni bir patlama sesi duyulurken, "Ukrayna'ya ikinci dalga saldırılar başladı" denildi.

Saldırı başlatıldı

Putin, "Buna bağlı olarak özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz" sözleriyle operasyonu başlattığını duyurdu.