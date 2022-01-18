Örtmeye çalışsanız da gerçek bu

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, yaptığı açıklamada, Adıyaman’daki toplantıda Mahir Ünal’a “Kendim de AK Partiliyim. Esas meselemiz işsizlik, açım” diye seslendikten sonra toplantıdan çıkartılan çiftçi Ali Avcı’nın durumunu anlattı.

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Tutdere, Avcı ile görüştüğünü ve evi oğlunun geçindirdiğini öğrendiğini aktararak, “Şu anda ailede sadece çalışan bir kişi var; bir oğlu var. Oğlu üniversiteyi kazandığı halde okula gidememiş. Şu anda bir işyerinde günlük 50 liraya çalışarak ailesinin nafakasına katkı sağlıyor. Bu ailemiz, Türkiye’deki diğer yoksul aileler gibi ciddî bir ekonomik kriz ile boğuşmaktadır” dedi.

Tutdere, Ünal’a hitaben, “Bu yurttaşımızın sorununu çözeceğiniz yere, çıkıp zenginmiş, koyun ve çiftlik sahibiymiş gibi lanse ettiniz; üstünü örtmeye çalıştınız. Artık gerçeklik şudur: Türkiye’de açlık, yoksulluk, işsizlik var” diye konuştu.

Ankara - Anka