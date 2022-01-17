Provokasyona değil, derdimi anlatmaya gittim

Adıyamanlı çiftçi Ali Avcı, AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal konuşma yaptığı sırada “Vallahi açım ben” diye bağırınca apar topar salondan çıkarıldı.

Vatandaş böyle isyan etti: AKP'liyim, işsizim, açım

Sözcü’den Hakan Kaya’ya konuşan Ali Avcı ise AKP’li olduğunu aynı zamanda sandık görevlisi olduğunu söyledi.

Avcı şunları kaydeti: “Bizim toplantı vardı, ben de toplantıya gittim. Ben zannettim ki işsizlik, yoksulluk, pahalılıktan bahsedilecek. Orada devamlı bildiğimiz şeylerden bahsedildi. Boş konulara değinildi. Biz devletimizi, milletimizi seven insanlarız. Ben işsizim. Toplantıda havadan sudan konuşulunca ben de tepkimi dile getirdim. Adıyaman’da büyük bir işsizlik var. Millet dile getirmekten korkuyor. “Ben işsizim, ben açım” dedim. Ben oraya provokasyon için değil, onunla görüşüp derdimi anlatmak için gittim.”

Haber Merkezi