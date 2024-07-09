ÖSO ne olacak?

Suriye’de Beşar Esad yönetimine karşı Türkiye ve ABD gibi ülkelerin desteğiyle kurulan ve kamuoyunda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olarak bilinen Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) Ankara ile Şam arasında olası bir normalleşme durumunda ne olacağı belirsizliğini koruyor.

Suriye sorunu ile ilgili son haftalarda başta Ankara ve Şam olmak üzere Moskova ile bazı bölge başkentlerinde bir hareketlilik gözleniyor. Türkiye ile Suriye arasında 2022 yılının sonlarında başlayan, önce istihbarat ardından diğer devlet kurumları arasında devam eden ancak sonradan özellikle Esad tarafından öne sürülen şartların da etkisiyle sekteye uğrayan normalleşme sürecinde şu ana kadar büyük bir ilerleme kaydedilemedi. Erdoğan ile Putin’in en son 3 Temmuz’da Astana’daki görüşmesinde de konu gündemdeydi. Erdoğan gerek Kazakistan gerekse Almanya’daki maç dönüşünde uçakta yaptığı açıklamalarla da yakında “Putin ile birlikte Esad’a bir davette bulunabilecekleri” mesajını verdi. Bu arada iki ülke yetkililerinin Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir araya gelmesinin söz konusu olabileceği kulislerde konuşuluyor. AA

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