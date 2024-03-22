Oy ve Ötesi’nden sandık güvenliği uyarısı

“10 yıldır gönüllü olarak sandık güvenliği için çalışan ve 11 seçim geçiren Oy ve Ötesi Derneği, 31 Mart yerel seçimlerine dokuz gün kala sandık güvenliği için daha fazla gönüllü çağrısı yaptı.

Dernek, “Geçen seçimdeki kalabalığımız yok gönüllülerimizde” uyarısı yaptı. Oy ve Ötesi Yönetim Kurulu Üyesi Gülsen Ergün, Halk Tv’de İsmail Küçükkaya’nın programına katıldı. Küçükkaya yayının başında, “eskiye göre gönüllü katılımında azalma olduğuna” dair duyumlar aldığını belirtti. Ergün ise bunu teyit ederek, mayıs seçimleri sonrasında sandık gönüllülerinin motivasyonun düştüğünü ve 31 mart için yeni bir çağrı yapmak istediklerini söyledi. Ergün, şu ifadeleri kullandı: “Kayıtlarımız artarak devam ediyor ama daha fazla destek istiyoruz. Geçen seçimdeki kalabalığımız yok gönüllülerimizde. Motivasyonları yok, çok iyi anlıyoruz. Ama hep yapıyorduk yine yapmaya devam etmek istiyoruz. Dolayısıyla gönüllü çağrımız çok aktif şekilde var.” Haber Merkezi

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